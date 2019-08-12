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Espreso.tvОбществоЗеленский изменил состав комиссии по вопросам гражданства

Зеленский изменил состав комиссии по вопросам гражданства

Владимир Зеленский изменил состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства

Об этом говорится в указе.

Главой комиссии назначен руководитель аппарата Офиса президента Алексей Днепров.

Состав комиссии:

  • Максим Моисеев - заместитель руководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководитель управления по вопросам гражданства ОП, заместитель главы комиссии.
  • Руслан Баранецкий - первый заместитель главы СБУ.
  • Ольга Башей - советник заместителя министра обороны, волонтер (по согласию).
  • Виктор Войналович - заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса НАН Украины, доктор политических наук (по согласованию).
  • Светлана Дыба - главный консультант управления по вопросам гражданства департамента по вопросам гражданства ОП, ответственный секретарь комиссии.
  • Андрей Заяц - государственный секретарь МИД.
  • Юрий Лысюк - начальник управления пограничного контроля департамента охраны государственного контроля Госпогранслужбы.
  • Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, академик НАНУ (по согласию).
  • Наталья Науменко - первый заместитель главы Государственной миграционной службы.
  • Игорь Оваденко - руководитель общественной организации Общественно-военный альянс Обуховщины Союз свободных духом (по согласию).
  • Иван Руснак - первый заместитель министра обороны.
  • Елена Сукманова - первый заместитель министра юстиции.
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