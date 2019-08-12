Зеленский изменил состав комиссии по вопросам гражданства
12 августа, 2019, 19:11
Владимир Зеленский изменил состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства
Об этом говорится в указе.
Главой комиссии назначен руководитель аппарата Офиса президента Алексей Днепров.
Состав комиссии:
- Максим Моисеев - заместитель руководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководитель управления по вопросам гражданства ОП, заместитель главы комиссии.
- Руслан Баранецкий - первый заместитель главы СБУ.
- Ольга Башей - советник заместителя министра обороны, волонтер (по согласию).
- Виктор Войналович - заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса НАН Украины, доктор политических наук (по согласованию).
- Светлана Дыба - главный консультант управления по вопросам гражданства департамента по вопросам гражданства ОП, ответственный секретарь комиссии.
- Андрей Заяц - государственный секретарь МИД.
- Юрий Лысюк - начальник управления пограничного контроля департамента охраны государственного контроля Госпогранслужбы.
- Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, академик НАНУ (по согласию).
- Наталья Науменко - первый заместитель главы Государственной миграционной службы.
- Игорь Оваденко - руководитель общественной организации Общественно-военный альянс Обуховщины Союз свободных духом (по согласию).
- Иван Руснак - первый заместитель министра обороны.
- Елена Сукманова - первый заместитель министра юстиции.
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