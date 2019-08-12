Зеленский уволил 11 глав районов Львовщины
12 августа, 2019, 19:43
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 глав районных государственных администраций Львовской области
Об этом говорится на сайте президента.
В частности, речь идет о следующих чиновниках:
- Бродовской райгосадминистрации Игоря Криськива,
- Буской райадминистрации Петра Мороза
- Жидачевской райадминистрации Василия Татарина
- Золочевской райадминистрации Владимира Недзельского
- Николаевской райадминистрации Андрея Косы
- Перемышлянской райадминистрации Владимира Танчин
- Радеховской райадминистрации Сергея Иваха
- Сколивской райадминистрации Богдана Янка
- Сокальской райгосадминистрации Андрея Дьяченко
- Старосамборской райадминистрации Ивана Грися
- Яворивской райадминистрации Игоря Самардака
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