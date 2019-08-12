//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский уволил 11 глав районов Львовщины

Зеленский уволил 11 глав районов Львовщины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 глав районных государственных администраций Львовской области

Об этом говорится на сайте президента.

В частности, речь идет о следующих чиновниках:

  1. Бродовской райгосадминистрации Игоря Криськива,
  2. Буской райадминистрации Петра Мороза
  3. Жидачевской райадминистрации Василия Татарина
  4. Золочевской райадминистрации Владимира Недзельского
  5. Николаевской райадминистрации Андрея Косы
  6. Перемышлянской райадминистрации Владимира Танчин
  7. Радеховской райадминистрации Сергея Иваха
  8. Сколивской райадминистрации Богдана Янка
  9. Сокальской райгосадминистрации Андрея Дьяченко
  10. Старосамборской райадминистрации Ивана Грися
  11. Яворивской райадминистрации Игоря Самардака
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать