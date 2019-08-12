Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА
12 августа, 2019, 12:12
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Бунечко новым главой Житомирской областной государственной администрации
Соответствующее объявление он сделал в ходе рабочего визита в Житомирскую область.
Отметим, ранее Бунечко был первым заместителем начальника главного управления - начальником управления ГУ (с дислокацией в Мариуполе) регионального органа Службы безопасности Украины.
"Позвольте мне представить нового председателя Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко. Я вас поздравляю", - отметил Зеленский.
Он также передал Бунечко удостоверение, а новый глава Житомирской ОГА, в свою очередь, пообещал искоренить коррупцию и сосредоточиться на развитии региона.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-