Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА

12 августа, 2019, 12:12

Соответствующее объявление он сделал в ходе рабочего визита в Житомирскую область.

Отметим, ранее Бунечко был первым заместителем начальника главного управления - начальником управления ГУ (с дислокацией в Мариуполе) регионального органа Службы безопасности Украины.

"Позвольте мне представить нового председателя Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко. Я вас поздравляю", - отметил Зеленский.

Он также передал Бунечко удостоверение, а новый глава Житомирской ОГА, в свою очередь, пообещал искоренить коррупцию и сосредоточиться на развитии региона.