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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил нового главу Житомирской ОГА

Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Бунечко новым главой Житомирской областной государственной администрации

Соответствующее объявление он сделал в ходе рабочего визита в Житомирскую область.

Отметим, ранее Бунечко был первым заместителем начальника главного управления - начальником управления ГУ (с дислокацией в Мариуполе) регионального органа Службы безопасности Украины.

"Позвольте мне представить нового председателя Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко. Я вас поздравляю", - отметил Зеленский.

Он также передал Бунечко удостоверение, а новый глава Житомирской ОГА, в свою очередь, пообещал искоренить коррупцию и сосредоточиться на развитии региона.

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