Заместитель главы АП Порошенко Филатов прибыл в ГПУ "разобраться с бардаком"

12 августа, 2019, 17:45

Экс-заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов в понедельник прибыл в Генеральную прокуратуру Украины и утверждает, что не получал повестки на допрос

Об этом он сказал "Интерфакс-Украина".

"Я такого статуса (подозреваемого, - ред.) не имею. Никто мне сообщение о подозрении вручал ... Я пришел сюда на самом деле в своих адвокатских вопросах, а также разобраться с тем, что за бардак творится в помещениях Генеральной прокуратуры", - сказал Филатов.

12 августа экс-главу Национального банка Украины Валериюю Гонтареву, экс-заместителя главы Администрации президента Украины Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко вызвали в Генпрокуратуру для сообщения о подозрении в деле о хищении 150 млн грн во время операции Аграрного фонда и одного из банков .

На сайте Генпрокуратуры были размещены соответствующие повестки. Так, Филатова вызвали для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №12013220540000400 (речь идет о так называемом деле Курченко) от 31 января 2013 года, а также для участия "в других процессуальных и следственных действиях".