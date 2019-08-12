Взрыв под Архангельском: пятеро сотрудников Росатома погибли при испытании "нового специзделия"
12 августа, 2019, 16:48
Взрыв на военном полигоне под Архангельском, в результате которого погибли сотрудники Саровского ядерного центра, произошел во время испытания "нового специзделия"
Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев, передает РБК.
"Мы проводили в последний путь наших коллег, которые трагически погибли во время испытаний нового специзделия. Они до последнего остались преданные своему долгу и ушли, как настоящие герои", - сказал он.
- 10 августа стало известно, что авария на военном полигоне в Архангельской области в четверг, 8 августа 2019 года, при которой погибли сотрудники "Росатома" и Минобороны РФ, могла произойти в результате взрыва ракетного двигателя с использованием ядерного топлива .
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