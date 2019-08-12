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Espreso.tvМирВзрыв под Архангельском: пятеро сотрудников Росатома погибли при испытании "нового специзделия"

Взрыв под Архангельском: пятеро сотрудников Росатома погибли при испытании "нового специзделия"

Взрыв на военном полигоне под Архангельском, в результате которого погибли сотрудники Саровского ядерного центра, произошел во время испытания "нового специзделия"

Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев, передает РБК.

"Мы проводили в последний путь наших коллег, которые трагически погибли во время испытаний нового специзделия. Они до последнего остались преданные своему долгу и ушли, как настоящие герои", - сказал он.

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