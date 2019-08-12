Впервые после смертельного пожара в одесский лагерь "Виктория" заселили детей

12 августа, 2019, 16:10

В детский лагерь "Виктория", где 16 сентября 2017 года погибли 3 ребенка в результате пожара, впервые после трагедии заселили детей

Об этом рассказала начальник городского департамента образования и науки Елена Буйневич, передает издание "Думская" .

Отмечается, что смена состоит из 103 детей. В основном это дети льготных категорий. Они будут отдыхать в лагере до 29 августа.

Издание отмечает, что речь идет о заселении детей в каменные корпуса "Виктории", на ремонт которых потратили более 5 млн грн. Деревянные же домики остаются под арестом.