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Espreso.tvОбществоВпервые после смертельного пожара в одесский лагерь "Виктория" заселили детей

Впервые после смертельного пожара в одесский лагерь "Виктория" заселили детей

В детский лагерь "Виктория", где 16 сентября 2017 года погибли 3 ребенка в результате пожара, впервые после трагедии заселили детей

Об этом рассказала начальник городского департамента образования и науки Елена Буйневич, передает издание "Думская" .

Отмечается, что смена состоит из 103 детей. В основном это дети льготных категорий. Они будут отдыхать в лагере до 29 августа.

Издание отмечает, что речь идет о заселении детей в каменные корпуса "Виктории", на ремонт которых потратили более 5 млн грн. Деревянные же домики остаются под арестом.

  • Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка , где отдыхали участники танцевального ансамбля "Адель".
  • В результате пожара погибли трое детей , еще двое оказались в больнице.
  • Через неработающую пожарную сигнализацию спасатели ДСНС узнали о пожаре только на сорок пятой минуте трагедии .
  • Приморский райсуд Одессы наложил арест без права распоряжения и пользования на 18 зданий и сооружений детского лагеря «Виктория».
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