Впервые после смертельного пожара в одесский лагерь "Виктория" заселили детей
12 августа, 2019, 16:10
В детский лагерь "Виктория", где 16 сентября 2017 года погибли 3 ребенка в результате пожара, впервые после трагедии заселили детей
Об этом рассказала начальник городского департамента образования и науки Елена Буйневич, передает издание "Думская" .
Отмечается, что смена состоит из 103 детей. В основном это дети льготных категорий. Они будут отдыхать в лагере до 29 августа.
Издание отмечает, что речь идет о заселении детей в каменные корпуса "Виктории", на ремонт которых потратили более 5 млн грн. Деревянные же домики остаются под арестом.
- Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка , где отдыхали участники танцевального ансамбля "Адель".
- В результате пожара погибли трое детей , еще двое оказались в больнице.
- Через неработающую пожарную сигнализацию спасатели ДСНС узнали о пожаре только на сорок пятой минуте трагедии .
- Приморский райсуд Одессы наложил арест без права распоряжения и пользования на 18 зданий и сооружений детского лагеря «Виктория».
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