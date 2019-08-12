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Espreso.tvОбществоВо вторник жара наберет обороты, - синоптик

Во вторник жара наберет обороты, - синоптик

Во вторник, 13 августа, в Украине с ближайшей недельной перспективой ожидается сильная жара

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

Отмечается, что температура воздуха в большинстве областей составит + 30 + 35 градусов. В восточных областях ожидается + 26 + 32 градуса, на Волыни, Ривненщине, Львовщине воздух будет свежее: + 24 + 28 градусов.

Грозовые дожди пройдут во вторник на Западе, вечером на севере Украины и также на Виннитчине.

"Температурные контрасты - значительные, жара наберет обороты, поэтому в отдельных районах дожди могут переходить в сильные ливни и даже сопровождаться шквалом. На остальной территории Украины - Юг, Восток, большая часть Центра - будет сухо и солнечно", - рассказала Диденко.

В Киеве 13 августа, во вторник, ожидается жаркая погода. Температура воздуха в течение дня + 31 + 34 градуса. Дождь с грозой возможен в столице во второй половине дня или, скорее, вечер.

Синоптик предупредила, что в среду, 14 августа, жара в Украине еще будет продолжаться. Однако уже в западных областях начнется существенное понижение температуры воздуха, 14-го августа на Западе предполагается + 18 + 24 градуса.

В дальнейшем похолодание постепенно будет распространяться по всей Украине.

 

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