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Espreso.tvОбществоВернадский с борщом: в Харькове установят бронзовую скульптуру украинского ученого

Вернадский с борщом: в Харькове установят бронзовую скульптуру украинского ученого

В Харьковском парке Шевченко установят скульптуру академика Вернадского

Об этом сообщает "Общественное".

Мастером по художественной обработке металла является Дмитрий Токарев, а мастера художественного литья - Сергей Капуста и Александр Цыганский.

"Мы от художника получаем все - наша задача просто воплотить в металле то, что он сделал, то есть своим талантом, своим тяжелым трудом", - говорит Александр Цыганский.

Со скульпторами Анной Ивановой и Александром Ридный команда мастеров сотрудничает около 20 лет.

Автор и мастера отлили из бронзы модели в единую композицию. Фигуру Владимира Вернадского сварили из семи отдельных частей.

Скульптуру могут повредить вандалы, поэтому закреплять некоторые детали нужно надежно.

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Академик Вернадский - один из трех композиций, над созданием которой работали около года, говорит скульптор Александр Ридный.

"Это такой довольно большой проект. Он так и называется "Сад Тараса Григорьевича Шевченко". Замысел и сама идея концепции - это цель, чтобы сделать скульптуры наших знаменитых харьковчан. Была поставлена такая задача, чтобы это были не памятники. Чтобы это были скульптуры без постаментов, - говорит Ридный. - Ну, и выбрали такой сюжет, что он кроме того, что был такой ученый большой, еще и любил готовить иногда и готовил борщ по рецепту своей бабушки, который в семье его дочь Нина называла кременчугский борщ. И вокруг этого выросла эта композиция".

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Композиция называется "Рецепт от академика Вернадского".

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