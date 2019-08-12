Вернадский с борщом: в Харькове установят бронзовую скульптуру украинского ученого
Об этом сообщает "Общественное".
Мастером по художественной обработке металла является Дмитрий Токарев, а мастера художественного литья - Сергей Капуста и Александр Цыганский.
"Мы от художника получаем все - наша задача просто воплотить в металле то, что он сделал, то есть своим талантом, своим тяжелым трудом", - говорит Александр Цыганский.
Со скульпторами Анной Ивановой и Александром Ридный команда мастеров сотрудничает около 20 лет.
Автор и мастера отлили из бронзы модели в единую композицию. Фигуру Владимира Вернадского сварили из семи отдельных частей.
Скульптуру могут повредить вандалы, поэтому закреплять некоторые детали нужно надежно.
Академик Вернадский - один из трех композиций, над созданием которой работали около года, говорит скульптор Александр Ридный.
"Это такой довольно большой проект. Он так и называется "Сад Тараса Григорьевича Шевченко". Замысел и сама идея концепции - это цель, чтобы сделать скульптуры наших знаменитых харьковчан. Была поставлена такая задача, чтобы это были не памятники. Чтобы это были скульптуры без постаментов, - говорит Ридный. - Ну, и выбрали такой сюжет, что он кроме того, что был такой ученый большой, еще и любил готовить иногда и готовил борщ по рецепту своей бабушки, который в семье его дочь Нина называла кременчугский борщ. И вокруг этого выросла эта композиция".
Композиция называется "Рецепт от академика Вернадского".
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-