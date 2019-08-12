В ЮАР школьники решили бороться с глобальными изменениями климата и разобрали свалки

12 августа, 2019, 16:14

Школьники из Южно-Африканской Республики разобрали свалки, чтобы противодействовать изменениям климата по инициативе Climate Change Warriors Project, который является частью программы ООН

Об этом сообщает Центр информации ООН.

"Молодые "воины" провели кампании уборка мусора вокруг своих школ, разобрав более тысячи нелегальных свалок", - говорится в сообщении.

Инициатива Climate Change Warriors Project имеет целью повысить осведомленность по окружающей среде и изменения климата среди молодежи и пожилых людей в своей общине.

В рамках программы создали шесть сельскохозяйственных кооперативов, где обучают молодежь основам охраны окружающей среды, справедливости, здравоохранения, бизнеса и семейным аспектам в хозяйстве.