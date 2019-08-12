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Espreso.tvМирВ Италии рассматривают формирование технического правительства без Сальвини

В Италии рассматривают формирование технического правительства без Сальвини

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци предложил сформировать "институциональное" правительство без участия крайне правой партии "Лига" вице-премьер-министра и главы МВД Сальвини

Об этом сообщает издание EUobserver.

По замыслу Ренци, "Институциональное правительство" будут составлять левые и правоцентристские партии ради национального единства, заявил Ренци 11 августа.

Те, кто предпочитает играть с Италией на досрочных выборах в октябре или ноябре, рискуют передать "будущее наших детей ультраправым", добавил он.

"Лига", которая входит в коалицию с "Движением 5 звезд", 9 августа подала ходатайство о недоверии правительству во главе с премьер-министром Джузеппе Конте, который не относится ни к одной партии, но близкий к "5 звездам"

Голосование, вероятно, спровоцирует выборы, на которых "Лига" может рассчитывать на 36% общегосударственной поддержки, согласно последним опросам.

Сальвини уже объявил, что предпочитает строить коалицию с крайне правой Fratelli d'Italia и/или партией бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони.

Новая коалиция нуждается в поддержке 161 сенатора. Сегодня у "Движения 5 звезд" есть 107 сенаторов, а у "Лиги" - 58. У Демократической партии лишь 51 сенатор. Это означает, что голоса нужно найти у меньших партий или среди некоторых сенаторов, ранее покинули "5 звезд".

Еще одна проблема заключается в том, что новый лидер демократов Никола Дзингаретти исключил поддержку такой новой коалиции в тот же день, когда ее предложил Ренци.

Тем не менее демократы и "Движение 5 звезд" имеют общий интерес к голосованию за новый закон об избирательной реформе.

Между тем идея "технического правительства президента Маттарелла" также набирает позиции. Премьер Джузеппе Конте уже предложил эту идею президенту Италии Серджо Маттарелле 7 августа.

По данным итальянской газеты La Stampa, среди возможных кандидатов на главу технического правительства называют Марио Драги, нынешнего директора Европейского центрального банка, а также Марту Картабию, профессора и вице-президента Конституционного суда Италии.

Чтобы обсудить будущее правительства Италии, в понедельник соберутся лидеры политических групп Сената, руководители групп палаты - на следующий день.

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