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Espreso.tvОбществоВ Винницкой области после трапезы в церкви госпитализировали 11 человек

В Винницкой области после трапезы в церкви госпитализировали 11 человек

В Винницкой области с пищевым отравлением госпитализированы 11 человек, среди пострадавших - трое детей

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавшие обращались в больницу 10-11 августа, предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит. Установлено, что все пострадавшие за день до госпитализации употребляли пищу на территории Крестовоздвиженского храма в с. Довжок. Всего на мероприятии присутствовали около 70 человек.

На территории храма проводятся противоэпидемические мероприятия.

 
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