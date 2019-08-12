В Винницкой области после трапезы в церкви госпитализировали 11 человек
12 августа, 2019, 08:57
В Винницкой области с пищевым отравлением госпитализированы 11 человек, среди пострадавших - трое детей
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Пострадавшие обращались в больницу 10-11 августа, предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит. Установлено, что все пострадавшие за день до госпитализации употребляли пищу на территории Крестовоздвиженского храма в с. Довжок. Всего на мероприятии присутствовали около 70 человек.
На территории храма проводятся противоэпидемические мероприятия.
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