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Espreso.tvОбществоВ Святошинском районе столицы грузовик Volvo протаранил 2 авто, люди чудом выжили

В Святошинском районе столицы грузовик Volvo протаранил 2 авто, люди чудом выжили

В Святошинском районе произошло ужасное ДТП, в котором чудом люди остались живы

Как удалось узнать Вартовым Еспресо, по словам свидетелей, водитель автомобиля BMW 5-series остановился в правой полосе из-за технической поломки.

Также остановился его родственник на Volvo XC90. Через некоторое время в задний бампер слева автомобиля BMW врезался грузовой автомобиль Volvo с прицепом. От мощного удара заднюю часть "немца" смяло как консервную банку, а сама деформированная машина врезалась в зад кроссовера Volvo XC90, который стоял впереди.

В это время шведский кроссовер получил еще один мощный удар - в левую, водительскую дверцу - от грузовика Volvo. От двойного мощного толчка кроссовер вылетел в кювет и почти перевернулся.

Как предполагают свидетели, возможно, водитель фуры заснул или потерял внимательность, из-за чего и протаранил две машины. Сам же водитель грузовика от комментариев отказался.

В результате ДТП пострадали муж и жена, которые находились в BMW - их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства ДТП.

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