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Espreso.tvМирВ США произошел пожар в детском саду: погибли пятеро детей

В США произошел пожар в детском саду: погибли пятеро детей

В воскресенье, 11 августа, в американском штате Пенсильвания произошел пожар в детском саду, в результате чего погибли пятеро детей

Об этом сообщает AP.

По словам начальника пожарной охраны Гая Сантона, погибшим было от восьми месяцев до семи лет.

В результате инцидента пострадала также владелица заведения и еще один человек - местный житель, проживающий по соседству. Причины возгорания устанавливаются.

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