В США произошел пожар в детском саду: погибли пятеро детей
12 августа, 2019, 10:18
В воскресенье, 11 августа, в американском штате Пенсильвания произошел пожар в детском саду, в результате чего погибли пятеро детей
Об этом сообщает AP.
По словам начальника пожарной охраны Гая Сантона, погибшим было от восьми месяцев до семи лет.
В результате инцидента пострадала также владелица заведения и еще один человек - местный житель, проживающий по соседству. Причины возгорания устанавливаются.
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