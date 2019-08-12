В США произошел пожар в детском саду: погибли пятеро детей

12 августа, 2019, 10:18

В воскресенье, 11 августа, в американском штате Пенсильвания произошел пожар в детском саду, в результате чего погибли пятеро детей

Об этом сообщает AP.

По словам начальника пожарной охраны Гая Сантона, погибшим было от восьми месяцев до семи лет.

В результате инцидента пострадала также владелица заведения и еще один человек - местный житель, проживающий по соседству. Причины возгорания устанавливаются.