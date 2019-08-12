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Espreso.tvОбществоВ Шотландии разработали повязку с сенсором, которая будет контролировать заживление раны

В Шотландии разработали повязку с сенсором, которая будет контролировать заживление раны

Исследователи из университета Хериот-Ватт в Шотландии работают над электронными сенсорами, которые "слышат", что происходит под повязками

Об этом сообщает BBC Украина.

Благодаря таким повязкам, не надо осматривать рану. Ведь, благодаря технологии можно создать 3D-модель раны.

"Если мы сможем это сделать (поставить сенсор на поверхности ткани, - ред.,), это подскажет нам, затягивается рана так или иначе. И если мы можем измерять ее в течение определенного времени, то нам не нужно будет ее каждый раз открывать и смотреть, становится лучше или хуже ", - сказал доктор Майкл Криктон, возглавляющий команду исследователей кафедры биомедицинской инженерии в Хериот-Ватт.

Существует много различных видов ран, которые необходимо лечить. Аварии, хирургия, пролежни - и все они ставят перед медиками разные задачи. Некоторые раны переходят в хроническую форму.

По словам специалистов, "слушания" тканей организма на микроскопическом уровне может предложить новые подходы к лечению травм. Но для этого нужны сенсоры, работающие в одном масштабе.

Доктор Криктон берет пинцетом кусочек, не намного больше песчинки сахара, чтобы показать, как работает крошечный сенсор. Сенсор отслеживает, как звук движется по ткани. Ведь, сенсор должен передавать звук, а также принимать его.

"Мы получим показатели того, как быстро передается звук, и это даст нам представление о прочности ткани под поверхностью", - добавляет исследователь.

Криктон подчеркнул, однажды способность ученых "подслушивать" наш организм, может помочь в лечении не только внешних поражений, но и поврежденных органов и онкологических заболеваний.

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