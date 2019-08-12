В "Слуге народа" планируют ликвидировать Мининформполитики из-за "несовершенного функционала"

12 августа, 2019, 15:11

Представитель президентской партии говорит, что у команды есть концепция реформирования этой сферы и создания единого органа исполнительной власти, который будет заниматься всей гуманитарной политикой

Об этом заявил будущий народный депутат Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина".

"Мы надеемся, что будет структурная реформа. Мы уже говорили о том, что надо уменьшить количество министерств. Возможно, такое гуманитарное "супер-министерство", которое будет включать несколько министерств", - отметил Корниенко.

По словам народного избранника, Министерство информационной политики не справилось с информационной войной, которую развернула Россия против Украины.

"Информационная война является значительной составляющей гибридной войны, и мы фактически во многом ее "слили", во многом из-за позиции Министерства информационной политики и вообще из-за его несовершенного функционала", - отметил он.

Он также поделился планами партии: "Поэтому у нас сейчас назревает концепция реформирования этой сферы, возможно, создание единого органа исполнительной власти, который будет заниматься всей гуманитарной политикой".

Корниенко отметил, что рассматривается вероятность создания единого гуманитарного комитета.

"Мы хотим, чтобы туда также вошла информационная политика, комитет свободы слова останется отдельно как раз для того, чтобы не ограничивали свободу слова", - добавил он.

Способов усиления в информационной войне, по мнению Корниенко, много:

"Один из способов уже предложил Кирилл Тимошенко (заместитель главы Офиса президента - ред.) - это создавать свой информационный продукт на русском языке, который будет транслироваться на оккупированных территориях и на весь мир. Но это больше стратегия нападения. А война - это также защита" , - пояснил он.

"Еще один из путей состоит в защите себя - выстраивании каких-то рамок, рамок по концентрации телеканалов, чем будет как раз заниматься гуманитарный комитет, рамок по структурированию подачи информации о войне, о чем собственно говорит Сергей. Это для того, чтобы мы находились в едином понимании и больше могли защитить себя как страну от внешних медиа-манипуляций ", - подытожил он.