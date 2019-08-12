В "Слуге народа" назвали условие досрочных местных выборов

"Я очень поддерживаю Андрея Иосифовича (Богдана, председателя Офиса президента, - ред.) в той позиции, и это также позиция нашей группы в Комитете по вопросам государственного строительства, надо завершить реформу децентрализации, а потом проводить местные выборы. Если нам удастся завершить эту реформу немного быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла", - отметил Корниенко.

По его словам, есть несколько моделей завершения реформы децентрализации, и одна из них предполагает принятие изменений в Конституцию.

"Мы это сейчас еще изучаем, потому что там не обязательно по всем позициям делать изменения в Конституцию. В Конституции достаточно широко это все выписано и несколько моделей, которые можно законами нормировать, под это подходят ", - уточнил Корниенко.

Отвечая на вопрос о предлагаемом введении института префекта, председатель предвыборного штаба "Слуги народа" отметил, что это является частью моделей по завершению реформы.

"Мы сейчас дискутируем, на каком уровне должны быть эти префекты, сколько их должно быть и какие должны быть их полномочия - следя за законностью решений, они должны останавливать или не останавливать их, приостанавливать или останавливать и передавать в суд. Возможно, их нужно наделить еще так называемыми стратегическими возможностями, чтобы они фактически продолжали линию Президента, например, могли влиять на стратегию социально-экономического развития региона, если мы говорим об областном уровне", - пояснил Корниенко.