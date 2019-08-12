В "Голосе" объяснили свой низкий процент на выборах в Раду
Об этом пишет Украинская правда.
В частности, в первую очередь в партии говорят, что проблема в сжатых сроках на подготовку. Автоматически к временным препятствиям добавилась и низкая явка в летний период.
Кроме того, в партии признаются, что у них были серьезные проблемы с развитием региональных ячеек, которые обеспечивали контроль за ходом голосования на местах.
"Мы хотели донести избирателю много месседжей в короткий срок ... Мы успели объяснить, чем отличаемся от старых политиков. Но нам не хватило времени, чтобы рассказать, что мы экспертно и патриотически отличаемся от Слуги народа. Эти месседжи мы оставили на конец кампании. И именно это была огромная ошибка. Мы их плохо раскрыли, и люди их поняли ", - отметил источник в партии.
Также среди проблем называется тот факт, что лидер партии Святослав Вакарчук, несмотря на то, что прошлым летом его личный рейтинг был выше, чем у Владимира Зеленского, до последнего не давал четкого ответа на вопрос о политических амбициях.
В результате уже на старте часть его потенциальных избирателей перешла к Зеленскому и его партии.
Тем самым политсила своими руками отдали часть голосов партии Зеленского.
Вместо того, чтобы бороться за электорат партии Зеленского на Западной Украине и в центре, в "Голосе" избегали излишней критики и конфликтов со "Слугой народа". Вместо этого они конкурировали с партией "Европейская солидарность", в которой и без них был ограничен потенциал.
Перед выборами глава штаба партии Голос Юлия Клименко заявляла, что потенциал политсилы - это минимум 10%, максимум 24% поддержки.
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