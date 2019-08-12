//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ "Голосе" объяснили свой низкий процент на выборах в Раду

В "Голосе" объяснили свой низкий процент на выборах в Раду

В партии "Голос" объясняют, почему им удалось взять на парламентских выборах лишь чуть более 5% голосов

Об этом пишет Украинская правда.

В частности, в первую очередь в партии говорят, что проблема в сжатых сроках на подготовку. Автоматически к временным препятствиям добавилась и низкая явка в летний период.

Кроме того, в партии признаются, что у них были серьезные проблемы с развитием региональных ячеек, которые обеспечивали контроль за ходом голосования на местах.

Третьим крупным просчетом в Голосе называют тактические ошибки в комуникациях. На некоторых местах возникали недоразумения между партийными штабами и штабами мажоритарщиков, которые не могли поделить между собой полномочия по агитации или контроля подсчета голосов.

"Мы хотели донести избирателю много месседжей в короткий срок ... Мы успели объяснить, чем отличаемся от старых политиков. Но нам не хватило времени, чтобы рассказать, что мы экспертно и патриотически отличаемся от Слуги народа. Эти месседжи мы оставили на конец кампании. И именно это была огромная ошибка. Мы их плохо раскрыли, и люди их поняли ", - отметил источник в партии.

Также среди проблем называется тот факт, что лидер партии Святослав Вакарчук, несмотря на то, что прошлым летом его личный рейтинг был выше, чем у Владимира Зеленского, до последнего не давал четкого ответа на вопрос о политических амбициях.

В результате уже на старте часть его потенциальных избирателей перешла к Зеленскому и его партии.

Под конец избирательной кампании "Голос" сделал еще одну важную ошибку. До голосования они начали открыто признавать, что готовы вступить в коалицию с "слугой народа".

Тем самым политсила своими руками отдали часть голосов партии Зеленского.

Вместо того, чтобы бороться за электорат партии Зеленского на Западной Украине и в центре, в "Голосе" избегали излишней критики и конфликтов со "Слугой народа". Вместо этого они конкурировали с партией "Европейская солидарность", в которой и без них был ограничен потенциал.

На Востоке партия Вакарчука вообще почти не боролась за симпатии избирателей, оставив эти регионы Слуге народа и ОПЗЖ.

Перед выборами глава штаба партии Голос Юлия Клименко заявляла, что потенциал политсилы - это минимум 10%, максимум 24% поддержки.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

12 августа, 2019 понедельник

11 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать