В "Голосе" объяснили свой низкий процент на выборах в Раду

12 августа, 2019, 15:44

Об этом пишет Украинская правда.

В частности, в первую очередь в партии говорят, что проблема в сжатых сроках на подготовку. Автоматически к временным препятствиям добавилась и низкая явка в летний период.

Кроме того, в партии признаются, что у них были серьезные проблемы с развитием региональных ячеек, которые обеспечивали контроль за ходом голосования на местах.

Третьим крупным просчетом в Голосе называют тактические ошибки в комуникациях. На некоторых местах возникали недоразумения между партийными штабами и штабами мажоритарщиков, которые не могли поделить между собой полномочия по агитации или контроля подсчета голосов.

"Мы хотели донести избирателю много месседжей в короткий срок ... Мы успели объяснить, чем отличаемся от старых политиков. Но нам не хватило времени, чтобы рассказать, что мы экспертно и патриотически отличаемся от Слуги народа. Эти месседжи мы оставили на конец кампании. И именно это была огромная ошибка. Мы их плохо раскрыли, и люди их поняли ", - отметил источник в партии.

Также среди проблем называется тот факт, что лидер партии Святослав Вакарчук, несмотря на то, что прошлым летом его личный рейтинг был выше, чем у Владимира Зеленского, до последнего не давал четкого ответа на вопрос о политических амбициях.

В результате уже на старте часть его потенциальных избирателей перешла к Зеленскому и его партии.

Под конец избирательной кампании "Голос" сделал еще одну важную ошибку. До голосования они начали открыто признавать, что готовы вступить в коалицию с "слугой народа".

Тем самым политсила своими руками отдали часть голосов партии Зеленского.

Вместо того, чтобы бороться за электорат партии Зеленского на Западной Украине и в центре, в "Голосе" избегали излишней критики и конфликтов со "Слугой народа". Вместо этого они конкурировали с партией "Европейская солидарность", в которой и без них был ограничен потенциал.

На Востоке партия Вакарчука вообще почти не боролась за симпатии избирателей, оставив эти регионы Слуге народа и ОПЗЖ.

Перед выборами глава штаба партии Голос Юлия Клименко заявляла, что потенциал политсилы - это минимум 10%, максимум 24% поддержки.