В оккупированном Донецке массовый мор рыбы в водохранилище. Вероятно, из-за загрязнения нефтепродуктами

12 августа, 2019, 13:19

В Нижне-Кальмиусском водохранилище массовый мор рыбы из-за несоответствия воды санитарным нормам

Об этом пишет издание "Новости Донбасса".

Отмечается, что по результатам санитарно-химических и микробиологических исследований, установлено несоответствие воды Нижне-Кальмиусского водохранилища по следующим повышенным показателям: запах в 3 раза, биологическое потребление кислорода в 1,5 раза, взвешенные вещества в 2 раза, нефтепродукты в 2,5 раза, фенолы в 3 раза, марганец в 5 раз, индекс ЛКП (лактозопозитивная кишечная палочка) составляет 7 млн в 1 дм³ (при норме не более 5000 в 1 дм).

Причины таких повышенных показателей пока неизвестны.