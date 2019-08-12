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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Донецке массовый мор рыбы в водохранилище. Вероятно, из-за загрязнения нефтепродуктами

В оккупированном Донецке массовый мор рыбы в водохранилище. Вероятно, из-за загрязнения нефтепродуктами

В Нижне-Кальмиусском водохранилище массовый мор рыбы из-за несоответствия воды санитарным нормам

Об этом пишет издание "Новости Донбасса".

Отмечается, что по результатам санитарно-химических и микробиологических исследований, установлено несоответствие воды Нижне-Кальмиусского водохранилища по следующим повышенным показателям: запах в 3 раза, биологическое потребление кислорода в 1,5 раза, взвешенные вещества в 2 раза, нефтепродукты в 2,5 раза, фенолы в 3 раза, марганец в 5 раз, индекс ЛКП (лактозопозитивная кишечная палочка) составляет 7 млн в 1 дм³ (при норме не более 5000 в 1 дм).

Причины таких повышенных показателей пока неизвестны.

 

 

 

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