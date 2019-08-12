В Одесской области легковушки столкнулись на встречной полосе, погибли 4 человека

12 августа, 2019, 15:14

В результате столкновения "Fiat", "Toyota" и "Volkswagen" возле села Струмок погибли 4 человека и еще 2 госпитализированы

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Предварительно установлено, что "Fiat" обгонял автомобиль, который двигался впереди, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Toyota". Незначительные механические повреждения получил также "Volkswagen", который двигался позади "Toyota".

В результате столкновения погибли водитель и двое пассажиров «Fiat» - жители Измаила (19,18 и 29 лет), а также пассажир «Toyota» - житель Киевской области (66 лет).

Кроме того, телесные повреждения получили водитель "Toyota" - жительница Киевской области, 1970 г.р., и пассажир "Fiat" - житель Измаила (19 лет). Оба госпитализированы.