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Espreso.tvОбществоВ МЗ предлагают отчислить студентов, которые фотографировали задания международного теста

В МЗ предлагают отчислить студентов, которые фотографировали задания международного теста

В МЗ отметили, что из-за многочисленных и масштабных нарушений норм добропорядочности и правил проведения экзамена успешность сдачи IFOM 2019 не будет влиять на судьбу студентов

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

"Рабочая группа МО Украины провела анализ сдачи международного экзамена по основам медицины (IFOM). Из-за многочисленных и масштабных нарушений норм добропорядочности и правил проведения экзамена успешность сдачи IFOM 2019 не будет влиять на судьбу студентов. Все студенты, которые сдавали экзамен и не привлечены к нарушениям, должны быть переведены на 4 курс ", - сообщили в министерстве.

12 августа 2019 года состоялось заседание рабочей группы МЗ Украины, в которую вошли представители университетов, студенты которых имели наибольшее количество правильных ответов, а именно Тернопольского национального медицинского университета, Львовского национального медицинского университета, Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, а также Ужгородского национального университета.

"Участники рабочей группы МЗ Украины, которая проанализировала успешность сдачи международного экзамена по основам медицины-2019, подтвердили, что введение этого экзамена существенно повлияло на видение развития медицинского образования всеми субъектами учебного процесса - как администрацией университетов, так и самими студентами. Учитывая недобропорядочность отдельных студентов и существенные недостатки в администрировании проведения экзамена, рабочая группа пришла к выводу, что оценки IFOM 2019 не будут влиять на судьбу студентов ", - заявил Александр Линчевский, заместитель министра здравоохранения Украины.

Рабочая группа рассмотрела масштабы влияния многочисленных нарушений норм добропорядочности и правил сдачи экзамена, зафиксированных при составлении 1-3 июля этого года.

В МЗ подчеркнули: "Из-за беспрецедентного количества нарушений, в частности, раскрытия части тестовых заданий в первый день составления и распространения их среди студентов, которые сдавали экзамен 2 и 3 июля, рабочая группа пришла к следующим выводам:

Все студенты, которые появились и сдавали тест 1-3 июля, должны быть переведены на 4 курс и продолжить обучение;
студентов, которые были замечены в нарушениях норм добропорядочности и правил проведения экзамена, в том числе фотофиксации тестовых заданий и распространение их в публичном доступе, рекомендуется отчислить из университетов".

Те студенты, которые не явились на экзамен, являются такими, которые не сдали его. Отмечается, что таким студентам будет предоставлена возможность пересдать экзамен в течение следующего учебного года. Те студенты, которые не появились на сдачу экзамена по уважительным причинам, смогут в следующем году сдать международный экзамен по основам медицины впервые.

"Международный экзамен является инструментом независимого оценивания, а следовательно, исключает коррупцию. Рабочая группа отметила необходимость закрепления независимого оценивания как неотъемлемой части Единого государственного квалификационного экзамена. Это означает, что пришел конец эпохи продажи дипломов врача в Украине. Украинские пациенты заслуживают добропорядочного высококвалифицированного врача, а не мошенника в белом халате", - подчеркнул Александр Линчевский.

Опыт проведения IFOM в 2019 году будет применяться университетами и дальше. Эксперты подтвердили корреляцию между количеством правильных ответов студентов и проактивной позицией университетов по адаптации планов и программ с международными стандартами, и предоставления надлежащей поддержки своим студентам для подготовки к сдаче экзамена.

 

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