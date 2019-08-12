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Espreso.tvМирВ Мексике неизвестные расстреляли восемь человек в бильярдном клубе

В Мексике неизвестные расстреляли восемь человек в бильярдном клубе

В мексиканском штате Гуанахуато вооруженная группа людей напала на бильярдный клуб, в результате погибли восемь человек, еще трое получили ранения

Об этом сообщает газета El Universal .

"Нападавшие действовали очень быстро. Они обстреляли несколько человек, которые находились за бильярдными столами", - отмечает издание.

По данным издания, среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних. Полиции не удалось задержать нападавших.

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