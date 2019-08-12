//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве BMW влетела в Toyota, пострадали трое

В Киеве BMW влетела в Toyota, пострадали трое

12 августа в Соломенском районе Киева произошло ДТП с участием легковушек Toyota и BMW, в результате чего пострадали три человека

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

В Соломенском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека.

По предварительной информации водитель BMW разворачивался, не доезжая до перекрестка, через двойную сплошную. Однако, не пропустил автомобиль Toyota, который двигался навстречу.

В результате жесткого столкновения BMW раскрутило, а неуправляемая Toyota вылетела на тротуар, на остановку общественного транспорта.

"По счастливому стечению обстоятельств на пути в неуправляемой машины не были случайных прохожих. Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, госпитализировали пассажирку BMW, обоим водителям оказали первую помощь, однако от госпитализации они отказались", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать