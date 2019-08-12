В Киеве BMW влетела в Toyota, пострадали трое
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
В Соломенском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека.
По предварительной информации водитель BMW разворачивался, не доезжая до перекрестка, через двойную сплошную. Однако, не пропустил автомобиль Toyota, который двигался навстречу.
В результате жесткого столкновения BMW раскрутило, а неуправляемая Toyota вылетела на тротуар, на остановку общественного транспорта.
"По счастливому стечению обстоятельств на пути в неуправляемой машины не были случайных прохожих. Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, госпитализировали пассажирку BMW, обоим водителям оказали первую помощь, однако от госпитализации они отказались", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.
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