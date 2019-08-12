В Киеве BMW влетела в Toyota, пострадали трое

12 августа, 2019, 21:20

12 августа в Соломенском районе Киева произошло ДТП с участием легковушек Toyota и BMW, в результате чего пострадали три человека

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

В Соломенском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека.

По предварительной информации водитель BMW разворачивался, не доезжая до перекрестка, через двойную сплошную. Однако, не пропустил автомобиль Toyota, который двигался навстречу.

В результате жесткого столкновения BMW раскрутило, а неуправляемая Toyota вылетела на тротуар, на остановку общественного транспорта.

"По счастливому стечению обстоятельств на пути в неуправляемой машины не были случайных прохожих. Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, госпитализировали пассажирку BMW, обоим водителям оказали первую помощь, однако от госпитализации они отказались", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.