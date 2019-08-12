В Гренландии нашли акулу, которой 500 лет
12 августа, 2019, 23:00
В Гренландии нашли акулу, которая живет уже 500 лет. Ученые определили возраст акулы благодаря длине особи, которая составляет 5,4 метра
Об этом сообщает The Sun.
"Это самый старый из нынешних видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане", - заявил один из ученых.
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