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Espreso.tvОбществоВ Гренландии нашли акулу, которой 500 лет

В Гренландии нашли акулу, которой 500 лет


фото: https://www.thesun.co.uk
В Гренландии нашли акулу, которая живет уже 500 лет. Ученые определили возраст акулы благодаря длине особи, которая составляет 5,4 метра

Об этом сообщает The Sun.

"Это самый старый из нынешних видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане", - заявил один из ученых.

 

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