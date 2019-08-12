В ГБР нет производств о деятельности канала "Прямой", - Труба

12 августа, 2019, 15:50

Государственное бюро расследований не имеет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала "Прямой"

Об этом директор ГБР Роман Труба написал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что речь идет о производствах, которые касались редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов и тому подобное.

Однако, по словам Трубы, есть производство относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже этого телеканала Владимиру Макеенко.

Напомним, что ранее Петр Порошенко сообщал о попытке рейдерского захвата "Прямого".

"События, которые сейчас разворачиваются вокруг "Прямого", дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала", - сказал он.