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Espreso.tvОбществоВ Черном море загорелось и затонуло российское рыболовное судно

В Черном море загорелось и затонуло российское рыболовное судно

У города Туапсе (Краснодарский край) в акватории Черного моря загорелось российское рыболовецкое судно

Об этом пишет российское информационное агентство ТАСС.

Предварительно, причиной пожара стало возгорание двигателя.

Отмечается, что на борту судна находились 6 человек, их доставили на берег попутными судами. Погибших среди них нет.

По словам дежурного диспетчерской службы МЧС, судно загорелось на расстоянии 1,5 км от берега поселка Джубга.

 

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