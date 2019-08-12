В Черном море загорелось и затонуло российское рыболовное судно

12 августа, 2019, 17:36

У города Туапсе (Краснодарский край) в акватории Черного моря загорелось российское рыболовецкое судно

Об этом пишет российское информационное агентство ТАСС.

Предварительно, причиной пожара стало возгорание двигателя.

Отмечается, что на борту судна находились 6 человек, их доставили на берег попутными судами. Погибших среди них нет.

По словам дежурного диспетчерской службы МЧС, судно загорелось на расстоянии 1,5 км от берега поселка Джубга.