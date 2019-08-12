В Берлине однополая пара пингвинов высиживает брошенное яйцо

12 августа, 2019, 20:01

Двое самцов пингвинов в Берлинском зоопарке с июля ухаживают за брошенным яйцом

Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Однополая пара, Скипер и Пинг, очень хотят иметь своего птенца - и даже "пытались высиживать рыбу и камни", рассказал представитель зоопарка Максимилиан Ягер.

По его словам, двое королевских пингвинов "усыновили" яйцо, которое покинула единственная самка этого вида в зоопарке, и "ведут себя как образцовые родители, поочередно грея яйцо".

Представитель зоопарка добавил, что животные не растерялись и несмотря на то, что они одного пола, "знали, что делать".

"Нам просто нужно было положить яйцо на лапы одному из парней, и он уже знал, что делать", - сказал смотритель Норберт Замель.

Единственная самка из группы шести королевских пингвинов в последнее временами не безразлично относилась к своим яйцам. Поэтому, в зоопарке не было птенцов с 2002 года.

"Было бы замечательно, если бы удалось его успешно высидеть", - сказал господин Замель.

Стоит заметить, что пара однополых пингвинов переехала в Берлин из гамбургского зоопарка Хагенбек в апреле, и неразлучна десять лет.

Кроме того, в зоопарке подчеркнули, что геи-пингвины обоих полов - не новость, и встречаются как в дикой природе, так и в неволе.

Однако, пингвинам Скипер и Пингу вздыхать с облегчением еще рано.

"Дело в том, что мы не знаем, было ли яйцо оплодотворено", - говорит Максимилиан Ягер.

Если эксперимент будет успешным, Берлинский зоопарк будет приветствовать своего первого птенца, высиженного однополой парой в начале сентября.