//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Бельгии в зоопарке панда родила близнецов. Фото

В Бельгии в зоопарке панда родила близнецов. Фото


фото: Reuters
В бельгийском зоопарке "Пайр Дайза" большая панда Хао Хао родила двух детенышей

Об этом пишет BBC.

На свет появились маленькие панды - самец (весит 160 г) и самка (150 г). Случаи рождения этих животных в неволе крайне редкие.

Основатель и президент зоопарка заявил, что рождение двух детенышей - это "отличная новость для этого вида, который до сих пор находится под угрозой".

Отмечается, что в больших панд необычный репродуктивный цикл: взрослые самки способны к зачатию лишь раз в год, причем продолжается эта фаза менее 2 дней, поэтому панды плохо размножаются в неволе.

Панду Хао Хао искусственно оплодотворяют в апреле.

Фото: Reuters

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

12 августа, 2019 понедельник

11 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать