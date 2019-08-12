В Бельгии в зоопарке панда родила близнецов. Фото
12 августа, 2019, 15:42
В бельгийском зоопарке "Пайр Дайза" большая панда Хао Хао родила двух детенышей
Об этом пишет BBC.
На свет появились маленькие панды - самец (весит 160 г) и самка (150 г). Случаи рождения этих животных в неволе крайне редкие.
Основатель и президент зоопарка заявил, что рождение двух детенышей - это "отличная новость для этого вида, который до сих пор находится под угрозой".
Отмечается, что в больших панд необычный репродуктивный цикл: взрослые самки способны к зачатию лишь раз в год, причем продолжается эта фаза менее 2 дней, поэтому панды плохо размножаются в неволе.
Панду Хао Хао искусственно оплодотворяют в апреле.
Фото: Reuters
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