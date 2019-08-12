В Австралии выпал снег, кенгуру прыгают по сугробам
12 августа, 2019, 19:57
В некоторых районах Австралии выпал самый большой за последние 20 лет снег
Об этом пишет Weather .
Отмечается, что в результате непогоды погибла женщина, на которую упало дерево. Еще несколько человек получили ранения. Сейчас в больнице находится мужчина и двое детей 4 и 5 лет.
Также сообщается, что спасателям пришлось эвакуировать около 30 человек.
Amazing footage of heavy snow earlier today at Zig Zag, Clarence NSW, just east of Lithgow !!- SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 11 августа 2019 г.
Image: Alex Stanton pic.twitter.com/KtWIEQmyZv
Not something you see every day - kangaroos hopping through the snow in New South Wales, Australia. pic.twitter.com/tKJzIhXJKA- RTÉ News (@rtenews) 12 августа 2019 г.
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