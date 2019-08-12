//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Австралии выпал снег, кенгуру прыгают по сугробам

В Австралии выпал снег, кенгуру прыгают по сугробам

В некоторых районах Австралии выпал самый большой за последние 20 лет снег

Об этом пишет Weather .

Отмечается, что в результате непогоды погибла женщина, на которую упало дерево. Еще несколько человек получили ранения. Сейчас в больнице находится мужчина и двое детей 4 и 5 лет.

Также сообщается, что спасателям пришлось эвакуировать около 30 человек.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать