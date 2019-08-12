В Австралии выпал снег, кенгуру прыгают по сугробам

12 августа, 2019, 19:57

В некоторых районах Австралии выпал самый большой за последние 20 лет снег

Об этом пишет Weather .

Отмечается, что в результате непогоды погибла женщина, на которую упало дерево. Еще несколько человек получили ранения. Сейчас в больнице находится мужчина и двое детей 4 и 5 лет.

Также сообщается, что спасателям пришлось эвакуировать около 30 человек.

Amazing footage of heavy snow earlier today at Zig Zag, Clarence NSW, just east of Lithgow !!



Image: Alex Stanton pic.twitter.com/KtWIEQmyZv - SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 11 августа 2019 г.