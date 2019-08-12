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Espreso.tvСпортУсик получил за бой с Беллью рекордный гонорар

Усик получил за бой с Беллью рекордный гонорар


фото: Sky Sports
Украинский боксер Александр Усик получил за победный поединок с британцем Тони Беллью самый большой гонорар в карьере

Об этом сообщает Sportarena.

В контракте на бой была предусмотрена гарантированная сумма призовых, а также процент от продажи платной трансляции поединка на территории Великобритании. После всех отчислений гонорар Александра Усика достиг 2,5 млн евро. Это самый большой гонорар в карьере украинца.

Бой Усика против британца состоялся 10 ноября 2018 года в Манчестере. Украинец нокаутировал Беллью в восьмом раунде и отстоял титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

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