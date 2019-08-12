Усик получил за бой с Беллью рекордный гонорар
12 августа, 2019, 16:35
Украинский боксер Александр Усик получил за победный поединок с британцем Тони Беллью самый большой гонорар в карьере
Об этом сообщает Sportarena.
В контракте на бой была предусмотрена гарантированная сумма призовых, а также процент от продажи платной трансляции поединка на территории Великобритании. После всех отчислений гонорар Александра Усика достиг 2,5 млн евро. Это самый большой гонорар в карьере украинца.
Бой Усика против британца состоялся 10 ноября 2018 года в Манчестере. Украинец нокаутировал Беллью в восьмом раунде и отстоял титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
- Украинский боксер Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго в поединке против камерунца Карлоса Такама.
- Александр Усик за дебютный бой в супертяжелом весе получит $ 1,2 млн.
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