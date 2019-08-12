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Espreso.tvОбществоУкрзализныця планирует вернуть маршрут в Берлин

Укрзализныця планирует вернуть маршрут в Берлин

В Украине растет спрос на международные железнодорожные сообщения

Об этом глава правления компании Евгений Кравцов рассказал в интервью УНИАН .

"Мы хотим вернуть маршрут Киев-Берлин. Надеюсь, что он запустится в следующем году. Всего в прошлом году мы перевезли пассажиров в страны ЕС на 83% больше, чем в 2017 году", - заявил он.

По словам Кравцова, есть спрос со стороны пассажиров, поэтому будут и в дальнейшем развивать международное железнодорожное сообщение.

 

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