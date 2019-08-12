Украинский скрипач Кондратов сыграл на скале над пропастью в Норвегии
12 августа, 2019, 14:49
Украинский скрипач Святослав Кондратов снял видео на скале над пропастью Trolltunga (Язык Тролля) в рамках проекта #СвитОчимаСкрипаля
Об этом пишет РБК-Украина.
"О путешествии на Язык Тролля я мечтал давно. Но до последнего не верилось, что у нас получится снять материал для клипа. Вызовов было очень много, и первый - это погода!" - рассказал музыкант.
Trolltunga (Язык Тролля) - каменный выступ на горе, расположенной вблизи города Одда в Норвегии, возвышающийся над озером Рингедалсватн на высоте 700 м. Своей формой выступ напоминает язык, за что и получил такое название. Представляет собой отколотый кусок скалы, застывший на ее краю в горизонтальном положении.
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