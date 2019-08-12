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Espreso.tvОбществоУкраинский скрипач Кондратов сыграл на скале над пропастью в Норвегии

Украинский скрипач Кондратов сыграл на скале над пропастью в Норвегии


фото: скріншот з відео
Украинский скрипач Святослав Кондратов снял видео на скале над пропастью Trolltunga (Язык Тролля) в рамках проекта #СвитОчимаСкрипаля

Об этом пишет РБК-Украина.

"О путешествии на Язык Тролля я мечтал давно. Но до последнего не верилось, что у нас получится снять материал для клипа. Вызовов было очень много, и первый - это погода!" - рассказал музыкант.

Trolltunga (Язык Тролля) - каменный выступ на горе, расположенной вблизи города Одда в Норвегии, возвышающийся над озером Рингедалсватн на высоте 700 м. Своей формой выступ напоминает язык, за что и получил такое название. Представляет собой отколотый кусок скалы, застывший на ее краю в горизонтальном положении.

 

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