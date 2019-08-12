//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина не будет отправлять команду на чемпионат мира по боксу в российский Екатеринбург

Украина не будет отправлять команду на чемпионат мира по боксу в российский Екатеринбург

Федерация бокса Украины не будет отправлять официальную делегацию на Чемпионат мира по боксу в российский Екатеринбург

Об этом сообщает руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко, передает "Интерфакс-Украина".

"Официальную делегацию Федерация бокса Украины на Чемпионат мира отправлять не планирует", - рассказал Подаваленко.

Вместе с тем он добавил, что если будут спортсмены, которые захотят поехать на эти соревнования за свой счет, то они имеют на это право.

"Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины - точно участвовать в России не будут", - пояснил Подаваленко.

  • Напомним, украинские боксеры Хижняк и Буценко получили "золото" и "серебро" на Европейских играх в Минске.
  • Чемпионат мира по боксу состоится в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать