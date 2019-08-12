Украина не будет отправлять команду на чемпионат мира по боксу в российский Екатеринбург
12 августа, 2019, 18:32
Федерация бокса Украины не будет отправлять официальную делегацию на Чемпионат мира по боксу в российский Екатеринбург
Об этом сообщает руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко, передает "Интерфакс-Украина".
"Официальную делегацию Федерация бокса Украины на Чемпионат мира отправлять не планирует", - рассказал Подаваленко.
Вместе с тем он добавил, что если будут спортсмены, которые захотят поехать на эти соревнования за свой счет, то они имеют на это право.
"Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины - точно участвовать в России не будут", - пояснил Подаваленко.
- Напомним, украинские боксеры Хижняк и Буценко получили "золото" и "серебро" на Европейских играх в Минске.
- Чемпионат мира по боксу состоится в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.
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