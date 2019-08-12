Стрельба в США: полиция предотвратила еще один массовый расстрел - в Walmart
Об этом сообщает американский телеканал АВС.
"Похоже, Клейтон верил в идеологию превосходства белой расы и он неоднократно оставлял угрозы в Facebook, используя фейковые аккаунты", - заявили в департаменте законодательного надзора штата.
Арест был произведен еще 9 августа после того, как 6 августа Клейтон предупредил в соцсети о том, что скоро получит назад свою штурмовую винтовку AR-15, и посоветовал "не ходить в Walmart на следующей неделе".
ABC отмечает, что этот арест стал частью общенациональной кампании в США по реагированию на угрозы со стороны белых расистов.
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Напомним, 3 августа в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо лишились жизни 20 человек .
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Стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) устроил 21-летний Патрик Крузиус .
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4 августа в США во второй раз за сутки произошла стрельба в общественном месте, в результате которой погибли 10 человек .
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