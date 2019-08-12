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Espreso.tvОбществоСтрельба в США: полиция предотвратила еще один массовый расстрел - в Walmart

Стрельба в США: полиция предотвратила еще один массовый расстрел - в Walmart

Полиция американского штата Флорида арестовала 26-летнего Ричарда Клейтона, который угрожал устроить стрельбу в торговом центре Walmart

Об этом сообщает американский телеканал АВС.

"Похоже, Клейтон верил в идеологию превосходства белой расы и он неоднократно оставлял угрозы в Facebook, используя фейковые аккаунты", - заявили в департаменте законодательного надзора штата.

Арест был произведен еще 9 августа после того, как 6 августа Клейтон предупредил в соцсети о том, что скоро получит назад свою штурмовую винтовку AR-15, и посоветовал "не ходить в Walmart на следующей неделе".

ABC отмечает, что этот арест стал частью общенациональной кампании в США по реагированию на угрозы со стороны белых расистов.

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