Стрельба в США: полиция предотвратила еще один массовый расстрел - в Walmart

12 августа, 2019, 08:30

Полиция американского штата Флорида арестовала 26-летнего Ричарда Клейтона, который угрожал устроить стрельбу в торговом центре Walmart

Об этом сообщает американский телеканал АВС.

"Похоже, Клейтон верил в идеологию превосходства белой расы и он неоднократно оставлял угрозы в Facebook, используя фейковые аккаунты", - заявили в департаменте законодательного надзора штата.

Арест был произведен еще 9 августа после того, как 6 августа Клейтон предупредил в соцсети о том, что скоро получит назад свою штурмовую винтовку AR-15, и посоветовал "не ходить в Walmart на следующей неделе".

ABC отмечает, что этот арест стал частью общенациональной кампании в США по реагированию на угрозы со стороны белых расистов.