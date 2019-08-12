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Espreso.tvСпортСтало известно, сколько "Динамо" заплатило "Заре" за футболиста сборной Украины

Стало известно, сколько "Динамо" заплатило "Заре" за футболиста сборной Украины


фото: Sportarena
Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, сколько "Динамо" заплатило за защитника сборной Украины Александра Караваева

Об этом сообщает "Трибуна" .

По словам Сергея Рафаилова, киевляне заплатили за Александра Караваева 1,5 млн евро и отдали "Зари" контракт полузащитника Богдана Михайличенко, который стоит 1 млн евро.

"Динамо" заплатило 1,5 млн евро плюс контракт Михайличенко. Это еще 1 млн ", - сказал Рафаилов.

Таким образом, трансферная стоимость Караваева составила 2,5 млн евро.

27-летний Александр Караваев является воспитанником "Шахтера". За "Зарю" он играл с 2014 до 2019 года на правах аренды. Также в 2017 году выступал за турецкий "Фенербахче".

За "Динамо" в новом сезоне футболист сыграл 4 матча.

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