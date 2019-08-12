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Espreso.tvОбществоСоветник Зеленского заявил, что не против общения с росСМИ, и назвал с какими

Советник Зеленского заявил, что не против общения с росСМИ, и назвал с какими

Советник президента Никита Потураев заявил, что у России есть издания, которые не искажают информацию и с которыми следует общаться, чтобы рассказать правду о том, что происходит в Украине

Об этом он рассказал в интервью "Детектор Медиа"

На вопрос, не считает ли он, что интервью, которое Дмитрий Разумков дал российскому "Коммерсанту", вредит имиджу партии "Слуга народа", советник Зеленского ответил, что не считает так.

"Я сам общался с Владимиром Соловьевым (журналист "Коммерсанта", - ред.), он родился в Одессе, вырос в Кишиневе, только потом переехал работать в Москву. Мы должны общаться с теми изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения. И правду о том, что происходит в Украине", - сказал Потураев.

На уточняющий вопрос, дал ли бы Разумков интервью Скабеевой, он ответил, что об этом надо спросить у самого Разумкова, но добавил, что сам отказывается от интервью.

"Ноги моей не будет там ни в коем случае. Много раз давал комментарии, включался в эфиры канала "Дождь". Думаю, "Коммерсантъ" тоже не будет искажать", - заявил Потураев.

По его словам, в России почти не осталось медиа, которые можно считать профессиональными: "Новая газета", "Дождь", с определенными вопросами "Коммерсантъ" и "Эхо Москвы", но точно не федеральные каналы.

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