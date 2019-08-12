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Espreso.tvОбществоСоветник Баканова Дубилет раскрыл детали антирейдерской реформы

Советник Баканова Дубилет раскрыл детали антирейдерской реформы

Соучредитель мonobank и советник и.о. главы СБУ Дмитрий Дубилет рассказал о бесплатной системе сообщения граждан о возможных рейдерских захватах имущества

Об этом Дубилет написал в Facebook.

"В Украине есть десятки схем, по которым у вас могут "отжать" недвижимость или бизнес. Каждую из этих схем мы раскладываем на атомы и смотрим, как "запатчить" на законодательном и техническом уровнях ... В общем пока мы работаем где-то за 20 направлениям. В частности, мы хотим создать систему, которая будет сообщать граждан о том, что их имущество переходит кому-то другому ", - рассказал Дубилет.

По его словам, система позволит гражданам и бизнесу бесплатно подписываться на сообщения о том, что их недвижимость или бизнес меняют владельца.

Отмечается, что эта система должна быть бесплатной и распространяться на широкий круг имущества.

Дубилет объяснил, что из-за отсутствия реестра с контактной информацией граждан прорабатывается вариант интегрирования системы в Бюро кредитных историй.

 

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