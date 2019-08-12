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Espreso.tvОбществоСНБО игнорирует обращения о мерах вакцинации, - Супрун

СНБО игнорирует обращения о мерах вакцинации, - Супрун

Совет национальной безопасности и обороны не созывает заседание по вопросу вакцинации населения

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.

"Моей первой инициативой после прихода в МЗ было обращение к СНБО с призывом созвать заседание. Ни публичные, ни официальные обращения не помогли. Первыми письмами новому президенту Владимиру Зеленскому и секретарю СНБО Александру Данилюку тоже были призывы созвать заседание СНБО на эту тему. К этому времени мы не получили ответа и определенной даты заседания ", - говорится в ее публикации.

Супрун отметила, что вакцины есть, но чтобы поднять уровень вакцинации до высокого, "нужна консолидация усилий всего государства и ее партнеров как внутри, так и снаружи".

"Только своими усилиями МОЗ Украины значительно труднее сделать вакцинацию приоритетом для представителей местных властей. Но поднять этот вопрос на национальный уровень может заседание СНБО", - рассказала руководительница МОЗ.

""Сделаем их вместе" может стать прекрасным лозунгом относительно прививок, а не только предвыборным обещанием. Если здоровье украинцев - это реально приоритет, нельзя продолжать игнорировать эту тему", - добавила она.

 

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