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Espreso.tvОбществоСмертельное ДТП в Харькове: следователи проверят действия экспертов, которые не смогли вычислить количество опиатов у Зайцевой

Смертельное ДТП в Харькове: следователи проверят действия экспертов, которые не смогли вычислить количество опиатов у Зайцевой

В Харькове представительница потерпевших по делу о смертельном ДТП, намерена инициировать расследование действий судебных экспертов, которые не смогли рассчитать количество опиатов в моче Елены Зайцевой

Об этом сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает Общественное.

"Мы были не согласны с результатами этой экспертизы и обратились в МЗ. Сергей Шум (директор медицинского центра по наркотикам и алкоголю МЗ - ред.,) подтвердил наши догадки. По его словам, для подтверждения того, находилась ли лицо в состоянии опьянения, не нужно устанавливать количество вещества. К сожалению, суд не принял эти материалы в качестве доказательства ", - рассказала адвокат.

Кроме того, Лариса Матвеева добавила, что накануне она обратилась в учреждение последипломного образования.

"Академик Борис Михайлов пришел к выводу, что Зайцева в момент ДТП находилась под влиянием веществ, которые снижают скорость реакции, а именно кодеина, фенобарбитала и анальгина. Также профессор добавил, что совместный прием этих медикаментов усиливает их действие", - добавила Лариса Матвеева.

Адвокат отметила до конца этой недели она обратится в полицию.

"Мы намерены инициировать расследование, чтобы установить причину выводов, к которым пришли эксперты института Бокариуса: это уровень их знаний или коррупция", - отметила юрист.

  • Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. В результате столкновения автомобиль сбил на тротуаре 11 пешеходов . На месте погибли пять человек, еще один человек умер в больнице.
  • 26 февраля 2019 Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому. Апелляционные жалобы на приговор суда были поданы Зайцевой, ее защитником Юлией Плетневой и защитником Дронова Сергеем Перепелицей.
  • Адвокат Дронова добился открытия уголовного производства в отношении экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз.
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