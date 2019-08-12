Смертельное ДТП в Харькове: следователи проверят действия экспертов, которые не смогли вычислить количество опиатов у Зайцевой

12 августа, 2019, 15:36

В Харькове представительница потерпевших по делу о смертельном ДТП, намерена инициировать расследование действий судебных экспертов, которые не смогли рассчитать количество опиатов в моче Елены Зайцевой

Об этом сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает Общественное.

"Мы были не согласны с результатами этой экспертизы и обратились в МЗ. Сергей Шум (директор медицинского центра по наркотикам и алкоголю МЗ - ред.,) подтвердил наши догадки. По его словам, для подтверждения того, находилась ли лицо в состоянии опьянения, не нужно устанавливать количество вещества. К сожалению, суд не принял эти материалы в качестве доказательства ", - рассказала адвокат.

Кроме того, Лариса Матвеева добавила, что накануне она обратилась в учреждение последипломного образования.

"Академик Борис Михайлов пришел к выводу, что Зайцева в момент ДТП находилась под влиянием веществ, которые снижают скорость реакции, а именно кодеина, фенобарбитала и анальгина. Также профессор добавил, что совместный прием этих медикаментов усиливает их действие", - добавила Лариса Матвеева.

Адвокат отметила до конца этой недели она обратится в полицию.

"Мы намерены инициировать расследование, чтобы установить причину выводов, к которым пришли эксперты института Бокариуса: это уровень их знаний или коррупция", - отметила юрист.