Шестиметровые волны и ливни: на Японию надвигается мощный тайфун

"Мощный тайфун №10 движется над водами южной части Японии в северо-западном направлении. Ожидается, что примерно в четверг он приблизится к западной Японии", - говорится в сообщении.

По данным Управления, тайфун передвигается на северо-запад над водами и юго-западнее острова Титидзима в гряде островов Огасавара.

На этих островах уже наблюдается влияние штормовой погоды.

Ожидается, что во вторник тайфун №10 изменит направление и начнет двигаться на север.

По прогнозам с вечера понедельника на тихоокеанском побережье западной и восточной частей Японии, включая острова Нансей, ожидаются сильные ветры и волнение на море, где высота волн может достигать шести метров.

Со второй половины дня понедельника влажный воздух под влиянием тайфуна принесет с собой сильные ливни на тихоокеанское побережье западной и восточной Японии.

Отмечается, что несколько миллионов японцев готовятся к поездкам во время традиционного летнего фестиваля Бон в середине августа, поэтому синоптики призывают их следить за последней информацией.