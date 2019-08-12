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Espreso.tvМирШестиметровые волны и ливни: на Японию надвигается мощный тайфун

Шестиметровые волны и ливни: на Японию надвигается мощный тайфун

Мощный тайфун №10 движется над водами южной части Японии
Об этом сообщает NHK со ссылкой на Метеорологическое управление Японии.

"Мощный тайфун №10 движется над водами южной части Японии в северо-западном направлении. Ожидается, что примерно в четверг он приблизится к западной Японии", - говорится в сообщении.

По данным Управления, тайфун передвигается на северо-запад над водами и юго-западнее острова Титидзима в гряде островов Огасавара.

На этих островах уже наблюдается влияние штормовой погоды.

Ожидается, что во вторник тайфун №10 изменит направление и начнет двигаться на север.

По прогнозам с вечера понедельника на тихоокеанском побережье западной и восточной частей Японии, включая острова Нансей, ожидаются сильные ветры и волнение на море, где высота волн может достигать шести метров.

Со второй половины дня понедельника влажный воздух под влиянием тайфуна принесет с собой сильные ливни на тихоокеанское побережье западной и восточной Японии.

Отмечается, что несколько миллионов японцев готовятся к поездкам во время традиционного летнего фестиваля Бон в середине августа, поэтому синоптики призывают их следить за последней информацией.

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