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Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила организацию "воров в законе", руководившую преступностью в трех областях

СБУ разоблачила организацию "воров в законе", руководившую преступностью в трех областях

Сотрудники СБУ разоблачили и блокировали деятельность преступной организации "воров в законе", контролировавшей доходы от преступной деятельности криминальных групп в Херсонской, Одесской и Запорожской областях

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники через сеть "смотрящих" собирали средства от наркоторговли, разбоев, грабежей, мошеннических схем, угонов автомобилей и рэкета представителей бизнеса, а также деньги осужденных из четырех исправительных колоний и СИЗО в Херсонской области. Участники группировки получали долю, в частности от сбыта наркотиков в местах лишения свободы и от вымогательства денег у родственников заключенных.

Часть полученных средств уголовники переводили в "общак" на счета, оформленные на подставных лиц. По предварительным оценкам, доходы только одного регионального звена преступной организации составляли почти 23 млн грн.

Четырем фигурантам производства объявлено о подозрении по ч. 2. ст. 189 (вымогательство по предварительному сговору группой лиц или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества, или такое, что нанесло значительный ущерб) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотиков по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об аресте.

В рамках уголовного производства по ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников преступной организации.

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