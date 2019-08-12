С железнодорожного вокзала в Киеве эвакуировали людей из-за подозрения заминирования

12 августа, 2019, 18:18

С Центрального железнодорожного вокзала Киева эвакуировали пассажиров и сотрудников из-за подозрения заминирования

Об этом The Village Украины сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

В полицию поступил анонимный звонок о заминировании Центрального вокзала, автовокзала а также 21 торгового центра, 17 больниц и родильных домов и 11 детских садов.

На местах работают правоохранители и проверяют информацию о возможном заминировании.

Фото: The Village Украины