С железнодорожного вокзала в Киеве эвакуировали людей из-за подозрения заминирования
12 августа, 2019, 18:18
С Центрального железнодорожного вокзала Киева эвакуировали пассажиров и сотрудников из-за подозрения заминирования
Об этом The Village Украины сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.
В полицию поступил анонимный звонок о заминировании Центрального вокзала, автовокзала а также 21 торгового центра, 17 больниц и родильных домов и 11 детских садов.
На местах работают правоохранители и проверяют информацию о возможном заминировании.
Фото: The Village Украины
- Напомним, в понедельник, 12 августа, в Нацполицию в Киеве поступило сообщение о заминировании всех столичных больниц, мостов и торгово-развлекательных центров.
- Также 12 августа в Нацполицию в Киеве поступило сообщение о заминировании Национальной академии государственного управления при президенте Украины.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-