С розетками и кондиционерами: Укрзализныця в этом году планирует обновить 50 вагонов

12 августа, 2019, 18:55

В 2019 году "Укрзализныця" планирует капитально отремонтировать и закупить около 50 пассажирских вагонов

Об этом в интервью агентству УНИАН сказал глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

"В прошлом году мы обновили около 120 вагонов, в этом году планируем капитально отремонтировать и закупить около 50 вагонов. Все они оснащаются индивидуальными розетками и имеют кондиционеры.

Сегодня примерно половина нашего парка вагонов оборудована кондиционерами. Розетки есть в половине парка купейных вагонов", - сказал он.

По его словам, при обновлении парка пассажирских вагонов УЗ будет отдавать предпочтение современным моделям, которые используются в ведущих странах.

Кроме этого, компания планирует увеличивать парк скоростных и пригородных поездов.







