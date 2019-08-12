С розетками и кондиционерами: Укрзализныця в этом году планирует обновить 50 вагонов
12 августа, 2019, 18:55
В 2019 году "Укрзализныця" планирует капитально отремонтировать и закупить около 50 пассажирских вагонов
Об этом в интервью агентству УНИАН сказал глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов.
"В прошлом году мы обновили около 120 вагонов, в этом году планируем капитально отремонтировать и закупить около 50 вагонов. Все они оснащаются индивидуальными розетками и имеют кондиционеры.
Сегодня примерно половина нашего парка вагонов оборудована кондиционерами. Розетки есть в половине парка купейных вагонов", - сказал он.
По его словам, при обновлении парка пассажирских вагонов УЗ будет отдавать предпочтение современным моделям, которые используются в ведущих странах.
Кроме этого, компания планирует увеличивать парк скоростных и пригородных поездов.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-