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Espreso.tvОбществоС розетками и кондиционерами: Укрзализныця в этом году планирует обновить 50 вагонов

С розетками и кондиционерами: Укрзализныця в этом году планирует обновить 50 вагонов

В 2019 году "Укрзализныця" планирует капитально отремонтировать и закупить около 50 пассажирских вагонов

Об этом в интервью агентству УНИАН сказал глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

"В прошлом году мы обновили около 120 вагонов, в этом году планируем капитально отремонтировать и закупить около 50 вагонов. Все они оснащаются индивидуальными розетками и имеют кондиционеры.

Сегодня примерно половина нашего парка вагонов оборудована кондиционерами. Розетки есть в половине парка купейных вагонов", - сказал он.

По его словам, при обновлении парка пассажирских вагонов УЗ будет отдавать предпочтение современным моделям, которые используются в ведущих странах.

Кроме этого, компания планирует увеличивать парк скоростных и пригородных поездов.




 

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