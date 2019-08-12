С греческого острова Элафонисос из-за пожаров два дня подряд эвакуировали туристов
12 августа, 2019, 07:45
На юго греческом острове Элафонисос второй день продолжается лесной пожар. В связи с этим с острова эвакуировали туристический лагерь и близлежащие дома
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Всего для тушения пожара задействовали 121 пожарного, шесть самолетов и пожарных вертолетов.
Пожары на острове вспыхнули из-за сильного ветра и высокой температуры.
Кроме того, власти Греции предупредили о повышенной вероятности возникновения лесных пожаров во вторник на большей части южной материковой Греции, на островах северного Эгейского моря и в части северо-восточной провинции Фракия, недалеко от турецкой границы.
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