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Espreso.tvОбществоС греческого острова Элафонисос из-за пожаров два дня подряд эвакуировали туристов

С греческого острова Элафонисос из-за пожаров два дня подряд эвакуировали туристов


фото: Davide Piaser/ Instagram
На юго греческом острове Элафонисос второй день продолжается лесной пожар. В связи с этим с острова эвакуировали туристический лагерь и близлежащие дома

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Всего для тушения пожара задействовали 121 пожарного, шесть самолетов и пожарных вертолетов.

Пожары на острове вспыхнули из-за сильного ветра и высокой температуры.

Кроме того, власти Греции предупредили о повышенной вероятности возникновения лесных пожаров во вторник на большей части южной материковой Греции, на островах северного Эгейского моря и в части северо-восточной провинции Фракия, недалеко от турецкой границы.

 

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