Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Литвы
12 августа, 2019, 15:16
Российский военный пассажирский самолет Ту-134, пролетая над Балтийским морем, залетел в воздушное пространство Литвы из-за плохих погодных условий
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Министерство обороны Литвы.
Самолет летел с включенным радиолокационным ретранслятором, имел план полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением.
"Нарушение воздушного пространства произошло из-за плохой погоды, и пилот самолета предупредил об этом", - сказала пресс-секретарь Минобороны Аста Галдикайте.
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