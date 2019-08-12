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Espreso.tvМирРоссийский военный самолет нарушил воздушное пространство Литвы

Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Литвы

Российский военный пассажирский самолет Ту-134, пролетая над Балтийским морем, залетел в воздушное пространство Литвы из-за плохих погодных условий

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

Самолет летел с включенным радиолокационным ретранслятором, имел план полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением.

"Нарушение воздушного пространства произошло из-за плохой погоды, и пилот самолета предупредил об этом", - сказала пресс-секретарь Минобороны Аста Галдикайте.
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