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Espreso.tvОбществоРазмером в пирамиду Хеопса: NASA предупредило о приближении к Земле крупного астероида

Размером в пирамиду Хеопса: NASA предупредило о приближении к Земле крупного астероида

Национальное космическое агентство США предупредило о приближении к Земле астероида, который по своим размерам больше египетской пирамиды Хеопса

Об этом сообщается на сайте NASA.

Американское космическое агентство NASA предупредило о приближении к Земле крупного астероида OUI. Астероид, сравнимый по размерам с пирамидой Хеопса, мчится по направлению к Земле на скорости свыше 46 тыс. км/ч.

Астероид получил название 2019 OU1. Он имеет высоту 160 м, что больше знаменитой египетской пирамиды на 20 м.

Ученые ожидают, что 28 августа астероид приблизится к Земле в 40 раз ближе, чем ближайшая соседка планеты - Венера. Он пролетит в 1 млн км от Земли. В NASA считают, что астериод разминется с нашей планетой, однако называют его "потенциально опасным".

 

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