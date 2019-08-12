"Слуга народа" фактически ликвидирует Комитет по вопросам культуры и духовности, - Княжицкий

12 августа, 2019, 09:33

Новое парламентское большинство - партия "Слуга народа" - предложила фактическую ликвидацию Комитета по вопросам культуры и духовности

Об этом у себя на Facebook утром в понедельник, 12 август 2019 г., заявил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV.

"Я ожидал подобных подходов, но надеялся, что, если на такое не решился Янукович, Зеленский тоже остановится. Бесполезно. Функции Комитета предлагается передать новосозданному Комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики. И вместе с языковой политикой, законодательством в сфере культуры Комитет, как указано в предложениях, будет заниматься внешним туризмом, курортами, семейно-брачными отношениями, демографической политикой, спортом больших достижений, использованием средств, полученных от лотерей и бэтинга на развитие спорта, и многим другим . Это важные направления. Но очевидно, что сочетание таких сфер, как культура, религия, духовное наследие, с медиарынком, туризмом, спортом свидетельствуют о непонимании функций Парламента и тех наработок, которые удалось реализовать за последние 5 лет", - считает он.

Княжицкий отмечает, что деятельность комитетов нельзя рассматривать безотносительно к реалиям.

"В Украине, которая соревнуется за место в ЕС, обороняется в войне с Россией, меняет постколониальное общество, культура и духовное наследие - основные сферы государственной политики, роль которых постоянно пытаются приуменьшить враги Украины", - пишет председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности .

"Туризм - это важная отрасль экономики, которая очевидно должна развиваться. Именно экономики!

Спорт - часть образовательной сферы, связанная со здравоохранением и системой обороноспособности.

И даже если представителей избранной власти интересует ручное управление квотами, лицензиями, медиа - это не повод уничтожать и Комитет культуры и духовности, и Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики. Закон об аудиовизуальных услугах в соответствии с рекомендациями СЕ и ЕП и является реализацией защиты свободы слова. Создание отдельного комитета свободы слова с исключением из его ведения информационной политики - фейк и антиевропейская показуха", - поясняет он.

"Как и объединение в одном комитете защиты прав человека, национальных меньшинств и достижения мира на оккупированных территориях. Мир на оккупированных территориях разрушили не национальные меньшинства, а Путин! И поэтому его обеспечением должен заниматься комитет по вопросам обороны, другие комитеты, связанные с реинтеграцией. Права перемещенных лиц - только важная, но небольшая составляющая обеспечения реинтеграции", - отмечает Княжицкий.

"Я убежден, что нивелирование роли комитетов по вопросам культуры и духовности, свободы слова и информационной политики и прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений нельзя допустить. Прошу о поддержке ответственных граждан и сознательных политиков", - обращается Николай Княжицкий.