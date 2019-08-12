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Espreso.tvОбщество"Потерянные" более 18 млн грн: Смолий не получал от НАПК результаты проверки своих деклараций

"Потерянные" более 18 млн грн: Смолий не получал от НАПК результаты проверки своих деклараций

Глава НБУ Яков Смолий не получил от НАПК никакой информации о результатах проверки его деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Также отмечается, что после получения от НАПК соответствующих выводов НБУ предоставит полный комментарий для СМИ.

"Глава НБУ Яков Смолий готов продолжать сотрудничество с антикоррупционными органами и предоставлять комментарии и необходимую информацию по проверке ими выводов НАПК о признаках декларирования недостоверной информации в декларациях за соответствующие годы", - добавили в учреждении.

Ранее сообщалось, что Смолий не задекларировал имущества более чем 18 млн грн.

 

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