"Понял свои ошибки": боевик "ЛНР" хотел получить украинский паспорт

12 августа, 2019, 20:42

На блокпосту в Станично-Луганском районе задержали боевика "ЛНР", который ехал на неоккупированную территорию за украинским паспортом

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали бывшего участника бандгруппировок во время его попытки попасть на подконтрольную украинской власти территорию для получения паспорта гражданина Украины.

СБУ установила, что житель региона в августе 2015 присоединился к "Народной милиции ЛНР". После прохождения подготовки он был направлен на позиции террористов в районе трассы Бахмутка. Там злоумышленник участвовал в боевых действиях против сил АТО.

По словам задержанного, он понял ошибочность своего выбора, увидев масштабы наркомании среди боевиков, и в ноябрея 2015 года злоумышленник оставил их ряды.