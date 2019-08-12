//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Понял свои ошибки": боевик "ЛНР" хотел получить украинский паспорт

"Понял свои ошибки": боевик "ЛНР" хотел получить украинский паспорт

На блокпосту в Станично-Луганском районе задержали боевика "ЛНР", который ехал на неоккупированную территорию за украинским паспортом

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали бывшего участника бандгруппировок во время его попытки попасть на подконтрольную украинской власти территорию для получения паспорта гражданина Украины.

СБУ установила, что житель региона в августе 2015 присоединился к "Народной милиции ЛНР". После прохождения подготовки он был направлен на позиции террористов в районе трассы Бахмутка. Там злоумышленник участвовал в боевых действиях против сил АТО.

По словам задержанного, он понял ошибочность своего выбора, увидев масштабы наркомании среди боевиков, и в ноябрея 2015 года злоумышленник оставил их ряды.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать