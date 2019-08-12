"Понял свои ошибки": боевик "ЛНР" хотел получить украинский паспорт
12 августа, 2019, 20:42
На блокпосту в Станично-Луганском районе задержали боевика "ЛНР", который ехал на неоккупированную территорию за украинским паспортом
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители задержали бывшего участника бандгруппировок во время его попытки попасть на подконтрольную украинской власти территорию для получения паспорта гражданина Украины.
СБУ установила, что житель региона в августе 2015 присоединился к "Народной милиции ЛНР". После прохождения подготовки он был направлен на позиции террористов в районе трассы Бахмутка. Там злоумышленник участвовал в боевых действиях против сил АТО.
По словам задержанного, он понял ошибочность своего выбора, увидев масштабы наркомании среди боевиков, и в ноябрея 2015 года злоумышленник оставил их ряды.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-