"Хотели хорошее видео": в Киеве двое парней залезли на вершину башенного крана

12 августа, 2019, 20:20

В Днепровском районе столицы двое парней залезли на вершину башенного крана, которая находится на высоте в 30 этажей

Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что ребят заметил охранник территории строительства и обратился к полицейским, которые патрулировали территорию неподалеку. Тогда руферы уже были на высоте в 30 этажей. Первые просьбы спуститься вниз они проигнорировали и патрульные решили вызвать на место спасателей.

Когда один из полицейских начал подниматься вверх, то начинающие видеоблоггеры согласились спуститься.

Позже они рассказали, что целью покорения крана была съемка красивого видео.