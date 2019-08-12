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Espreso.tvОбщество"Хотели хорошее видео": в Киеве двое парней залезли на вершину башенного крана

"Хотели хорошее видео": в Киеве двое парней залезли на вершину башенного крана

В Днепровском районе столицы двое парней залезли на вершину башенного крана, которая находится на высоте в 30 этажей

Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что ребят заметил охранник территории строительства и обратился к полицейским, которые патрулировали территорию неподалеку. Тогда руферы уже были на высоте в 30 этажей. Первые просьбы спуститься вниз они проигнорировали и патрульные решили вызвать на место спасателей.

Когда один из полицейских начал подниматься вверх, то начинающие видеоблоггеры согласились спуститься.

Позже они рассказали, что целью покорения крана была съемка красивого видео.

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