"Хотели хорошее видео": в Киеве двое парней залезли на вершину башенного крана
12 августа, 2019, 20:20
В Днепровском районе столицы двое парней залезли на вершину башенного крана, которая находится на высоте в 30 этажей
Об этом сообщает Информатор.
Отмечается, что ребят заметил охранник территории строительства и обратился к полицейским, которые патрулировали территорию неподалеку. Тогда руферы уже были на высоте в 30 этажей. Первые просьбы спуститься вниз они проигнорировали и патрульные решили вызвать на место спасателей.
Когда один из полицейских начал подниматься вверх, то начинающие видеоблоггеры согласились спуститься.
Позже они рассказали, что целью покорения крана была съемка красивого видео.
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