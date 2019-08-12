"Для путешествий не нужно много денег": Украину посетил экс-военный США, который путешествует на велосипеде
Об этом пишет одесское издание "Думская" .
Путешественник очень рад тому, что в Украине появились велосипедные дорожки, но расстроен, что водители часто не соблюдают правил дорожного движения.
Американец старается не ездить на велосипеде в темное время суток и на ночь останавливается в необычных хостелах. Любит рассматривать природу и местную архитектуру.
В Украине мужчина через Одессу добрался до Черноморска, откуда паромом хочет прийти в Грузию.
В начале мая, пользуясь льготой, Джонстон бесплатно прилетел из Америки в Великобританию, откуда и начал путешествие. Велосипедом, поездом и автобусом американец объездил 15 европейских стран.
С собой у него немного вещей: сменное белье, брюки, дорожная куртка, рюкзак, ноутбук и фотоаппарат. К седлу легкого складного велосипеда он прикрепил игрушечного друга - небольшую обезьянку, с которой почти никогда не расстается.
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