//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Для путешествий не нужно много денег": Украину посетил экс-военный США, который путешествует на велосипеде

"Для путешествий не нужно много денег": Украину посетил экс-военный США, который путешествует на велосипеде

В Украину приехал 72-летний отставной военный с американской Флориды Джордж Джонстон, который путешествует по Европе на велосипеде

Об этом пишет одесское издание "Думская" .

Путешественник очень рад тому, что в Украине появились велосипедные дорожки, но расстроен, что водители часто не соблюдают правил дорожного движения.

Американец старается не ездить на велосипеде в темное время суток и на ночь останавливается в необычных хостелах. Любит рассматривать природу и местную архитектуру.

В Украине мужчина через Одессу добрался до Черноморска, откуда паромом хочет прийти в Грузию.

В начале мая, пользуясь льготой, Джонстон бесплатно прилетел из Америки в Великобританию, откуда и начал путешествие. Велосипедом, поездом и автобусом американец объездил 15 европейских стран.

С собой у него немного вещей: сменное белье, брюки, дорожная куртка, рюкзак, ноутбук и фотоаппарат. К седлу легкого складного велосипеда он прикрепил игрушечного друга - небольшую обезьянку, с которой почти никогда не расстается.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

12 августа, 2019 понедельник

11 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать